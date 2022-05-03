بدءاً من هذا الموعد.. تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة في العراق

2022/05/03 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال

أيام عيد الفطر، فيما توقعت تصاعداً

للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة

بدءاً من يوم الخميس.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخ

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