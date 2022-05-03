ميسان.. حملة دهم وتفتيش تطال منازل متورطين بجرائم قتل

2022/05/03 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان،

الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية كبرى في

قضاء قلعة صالح، جنوب المحافظة

بالتعاون مع قطعات الجيش والأجهزة

الأمنية الأخرى.

وذكرت المديرية، في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية،

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