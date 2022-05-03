أوكرانيا تصد 12 هجوما روسيا.. وتنامي المقاومة في المناطق المحتلة

2022/05/03 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت القوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، بصد 12 هجوم روسي خلال اليوم الماضي في منطقتي لوهانسك ودونيتسك شرق البلاد.

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