2022/05/03 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يميل براتيك راثي إلى السفر وحب الاستكشاف، قرّر زيارة أعمق حوض للغوص بالعالم في دبي، ويُعرف باسم "Deep Dive Dubai"، بعد أن وجد مفهومه مثيرًا للاهتمام.

كيف عبّر عن حبه من عمق 60 مترًا تحت الماء لزوجته؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثنائي "يخترق حبهما" حاجزًا زجاحيًا لأعمق حوض للغوص في العالم بدبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثنائي "يخترق حبهما" حاجزًا زجاحيًا لأعمق حوض للغوص في العالم بدبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).