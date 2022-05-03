من تم إجلاؤهم من ماريوبل يروون أهوال الحصار عند الإنقاذ.. فكيف خرجوا؟

2022/05/03 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح بعض المدنيين في الخروج من مصنع آزوفستال للصلب بالقرب من ماريوبل حيث كانوا يحتمون في ظروف قاسية لأسابيع.على الرغم من أنهم محظوظون للهروب، إلا أنهم يجب أن يواجهوا حقيقة المدينة المدمرة ومستقبل مجهول.

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