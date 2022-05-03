المانيا تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء والدواء

2022/05/03 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

دعت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” المواطنين إلى تخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا.

الوزيرة الألمانية أضافت في حوار مع صحيفة “هاندلسبلات”: “في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية، فسيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في البيت”، مشيرة إلى أن على الألمان الاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، موضحة أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة عشرة أيام.

وأكدت الوزيرة أن القائمة تشمل على وجه الخصوص، 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، وأربعة كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان.

يذكر أن الوزيرة أوصت أيضا ولمدة عشرة أيام، بتخزين 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض، و357 غراما من الدهون والزيوت، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الاختيار الشخصي، مثل الحلويات.

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