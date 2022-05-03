بوجبا يحدد وجهته ويتجاهل ريال مدريد وباريس سان جيرمان

2022/05/03 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف تقرير صحفي لموقع (Le10) الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسم مستقبله بشأن النادي الذي سينتقل إليه في الصيف المقبل 2022.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الفرنسي بوجبا – البالغ من العمر 28 عاماً – مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.

ولم تفلح محاولات مانشستر يونايتد في الحصول على توقيع بول بوجبا على عقد احترافي جديد، إذ من المتوقع حسب المعطيات الحالية أن يرحل النجم الفرنسي مجانًا الصيف المقبل.

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قال موقع (Le10) إن بول بوجبا تجاهل رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدماته مطلع الصيف المقبل، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، بسبب رغبته في اللعب لنادٍ أخر.

وبحسب تصريحات سابقه لـ بوجبا فإنه يريد العودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي الممتاز من بوابة ناديه السابق يوفنتوس، لكن ثمة عقبة تقف في رغبة بطل العالم 2018.

وألمح الموقع الفرنسي إلى أن يوفنتوس لن يكون قادراً على توفير المطالب المالية لنجم مانشستر يونايتد الحالي، خاصة وأن “البيانكونيري” سيتخلى عن نجمه باولو ديبالا بسبب الكفاءة المالية.

وقالت صحيفة (لا جازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، في وقتٍ سابق، إن يوفنتوس دخل سباق التعاقد مع بول بوجبا بقوة، حيث يطمع “البيانكونيري” في إقناع النجم الفرنسي بالعودة إلى إيطاليا، خاصة وأنه يعرف الكالتشيو جيداً.

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