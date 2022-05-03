في العيد.. الكاظمي يتفقد عدداً من عوائل شهداء القوات الامنية ويصدر

2022/05/03 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، عدداً من عوائل شهداء القوات

الامنية فيما وجه بسرعة إنجاز معاملات

الشهداء وتمكينهم من نيل حقوقهم

القانونية.

وذكرت الحكومة ا

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