2022/05/03 | 12:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k-nlushpDI4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا العراق يضل شمس.. أجواء عيد الفطر في متنزه الزوراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هذا العراق يضل شمس.. أجواء عيد الفطر في متنزه الزوراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).