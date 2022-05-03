مؤشرS&P يشهد أسوأ بداية للسنة منذ عام 1939

2022/05/03 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض مؤشر S&P 500 أكثر من 13٪ بين يناير/كانون ثاني وإبريل/نيسان من هذا العام، هذه أسوأ بداية له لمدة أربعة أشهر في العام منذ سنة 1939، عندما كان المستثمر الأسطوري وارن بافيت في التاسعة من عمره فقط

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