قيادي في الاطار: الطبقة السياسية شوهت سمعة العراق وتأخير تشكيل الحكومة اضر بالمواطن فقط- عاجل

2022/05/03 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد القيادي في الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، ان تداعيات تأخر تشكيل الحكومة انعكست فقط على الشعب العراقي. وقال الموسوي في تصريح ل(بغداد اليوم)، إن "جميع الطبقة السياسية بما فيها الاطار التنسيقي والتيار الصدري لا تعاني من تاخر تشكيل الحكومة وانما الذي يعاني هو الشعب العراقي فقط".وأضاف، ان "خيرات الشعب تنهب وتسرق في ظل وجود حكومة شكلية وانتشار الفساد بشكل كبير وفي كافة مرافق الدولة".وتابع الموسوي، ان "الطبقة التي تمسك بزمام إدارة الدولة شوهت سمعة العراق دوليًا بسبب الفساد الذي لايوجد له نظير في جميع دول المنطقة".

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