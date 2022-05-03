في تهنئة رئيس الجمهورية - قيس سعيد- بعيد الفطر - هيثم بن محمد شطورو

2022/05/03 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو من زاوية نظر الديالكتيك التاريخي لخط سير الحرية في التاريخ، فالحرية كفكرة كلية تغترب عن نفسها في الواقع لكي تعود إلى ذاتها من جديد في طور أكثر تجسيدا وتشكيلا لها في التاريخ، وكل نفي إنما هو في حقيقته لا يعني فسخ المرحلة السابقة كلها وإنما يحمل بعضها في الطور الجديد من التوحد و التـشكل الجديد، وكل تلك الخطوات من سير الحرية في التاريخ من نفي لنفسها وعودة إلى ذاتها من جديد، هو عملية انتساخ ضرورية لتت ......





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