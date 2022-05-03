“فيسبوك” يوقف خدمة “بودكاست” بعد عام على إطلاقها

2022/05/03 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سيوقف موقع “فيسبوك” خدمة “بودكاست” (Podcast)، ويخطط لإزالتها تماماً من منصة التواصل الاجتماعي اعتباراً من 3 يونيو.كجزء من “ميتا بلاتفورمز” (Meta Platforms)، لن يسمح “فيسبوك” للأشخاص بإضافة ملفات “بودكاست” بدءاً من هذا الأسبوع، وفقاً لمذكرة أُرسلت إلى الشركاء.كما سيوقف منتج الصوت القصير “ساوندبايتس” (Soundbites)، وإغلاق مركز الصوت.أعلنت شركة “فيسبوك” […]

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