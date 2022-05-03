الصدر يلتقي أعضاء الكتلة الصدرية في الحنانة

2022/05/03 | 12:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعضاء الكتلة الصدرية تشرفوا بلقاء زعيم التيار الصدري .

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