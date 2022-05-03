الاتحاد المغربي يوضح مصير المدرب خليلودجيتش

2022/05/03 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين، تقارير إعلامية مفادها إقالة مدرب منتخبها البوسني الفرنسي، وحيد خليلودجيتش، الذي قاد "أسود الأطلس" إلى نهائيات مونديال 2022.

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