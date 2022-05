كايلي جينر تخطف الأضواء بفستان زفاف وقبعة رياضية في حفل

2022/05/03 | 13:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطفت كايلي جينر، وهي أحد نجمات برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، الأضواء بثوب زفاف فريد من نوعه في حفل "ميت غالا" السنوي.

