تقرير امريكي يكشف مفاجئة تخص الانتشار العراقي العسكري في سنجار - عاجل

2022/05/03 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

مع تصاعد الصراع من أجل السيطرة في منطقة سنجار شمال غرب العراق، يعتقد بعض المراقبين أن الضغط التركي يكمن وراء التحركات الأخيرة التي قامت بها بغداد في المنطقة ، بما في ذلك بناء جدار على طول الحدود مع سوريا واشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات اليزيدية المحلية.

وقال تقرير اعدته صحيفة "المونيتور" وترجمته (بغداد اليوم)، انه "بينما تجري العملية التركية الجديدة التي تسمى قفل المخلب في شمال العراق منذ 18 نيسان ضد حزب العمال الكردستاني.



في الوقت نفسه ، نشرت الحكومة العراقية تعزيزات في سنجار ، مما أدى إلى اشتباكات مع القوات اليزيدية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني في المنطقة".

وقال مصدر محلي مقرب من "وحدات مقاومة سنجار" ل "المونيتور" إن "الاشتباكات بين وحدات مقاومة سنجار" والقوات الحكومية، التي أرسلت بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اندلعت عندما حاول الأخير الاستيلاء على نقطة تفتيش تسيطر عليها الأسايش ، وهي قوة أمنية تابعة ل "وحدات مقاومة سنجار"، في شمال غرب سنجار في 18 نيسان.



ووقعت المزيد من الاشتباكات في وقت لاحق من اليوم مما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين، حيث سيطرت القوات الحكومية على عدة مواقع على طول الطريق السريع 47، وهو طريق حاسم في غرب سنجار.



ودفع القتال الجيش العراقي إلى إرسال دبابات ومدافع هاوتزر إلى المنطقة".

وتابع انه "بعد هزيمة داعش، برز ميزان قوى معقد في سنجار .



وحدات مقاومة سنجار، الأسايش، قوات الحكومة العراقية ، الحشد الشعبي، جماعة أيزيدية داخل وحدات الحشد الشعبي ووحدة أيزيدية داخل قوات البشمركة في كردستان العراق كلها موجودة في مدينة سنجار والمستوطنات المحيطة بها".

واضاف ان "أحد العوامل الرئيسية التي تشكل المناخ في المنطقة هو انعدام الثقة الدائم بين الأيزيديين تجاه الجيش العراقي وقوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد ساعد انعدام الثقة هذا وحدات حماية سنجار المرتبط بحزب العمال الكردستاني على تأكيد وجوده في المنطقة وجعله حلفاءً مع الحشد الشعبي، الذي تم إنشاؤه بالمثل لمحاربة داعش.



تبنت وحدات الحشد الشعبي موقفًا عدائيًا ضد عمليات تركيا عبر الحدود والوجود العسكري على الأراضي العراقية، وهو موقف يتعارض مع نهج بغداد المرن إلى حد ما".

ولفت التقرير الى انه "بموجب اتفاق تشرين الاول 2020 مع كردستان العراق بشأن تحقيق الاستقرار في سنجار ، اتخذت الحكومة المركزية خطوات لتأكيد سيطرتها في المنطقة، بما في ذلك إنشاء حوالي 10 نقاط تفتيش حول سنجار، لكنها فشلت في تغيير الوضع على الأرض حتى الآن.



في الآونة الأخيرة، عيّن الكاظمي محافظ نينوى كمسؤول بالإنابة عن منطقة سنجار في 26 نيسان ، لكنه اضطر للتراجع عن القرار في غضون ساعات بعد اعتراضات الإيزيديين".

ووضح انه "والأهم من ذلك ، إقامة جدار إسمنتي على طول الحدود العراقية السورية لمنع التسلل.



بدأ البناء الشهر الماضي كجزء من مشروع أعقب زيارة الكاظمي لسنجار في كانون الثاني.



وبحسب مصادر كردية ، من المتوقع أن يمتد الجدار - بارتفاع 3.75 متر وعرضه متر واحد - من بلدة فيش خابور الحدودية ، على مسافة غير بعيدة من نقطة التقاء الحدود التركية والعراقية والسورية.



كما قامت السلطات بتركيب سياج من الأسلاك الشائكة على عمق 5 كيلومترات من الحدود موازية للجدار.



ونظم قرويون محليون احتجاجات ضد الجدار الفاصل بين القرى العربية واليزيدية".

وقال المصدر المحلي للمونيتور إن "إغلاق الحدود بهذا الشكل يقطع التجارة ويؤثر على التعاون مع وحدات حماية الشعب ويخيف الأيزيديين".

ووضح "اليزيديون لا يثقون بقوات البيشمركة والجيش العراقي ،الجدار يثير إحساسًا بالحصار.



تخيل أن الجدار كان موجودًا في عام 2014 - كان سيتم ذبح جميع الأيزيديين.



أين سيهربون إذا حدثت مذبحة أخرى؟".

يعتقد المحلل السياسي المقيم في أربيل ، صديق حسن سكرو، أن التصعيد في سنجار مرتبط بعملية قفل المخلب التركية.

وقال سكرو للمونيتور : "بما أن القوات التابعة للحكومة موجودة بالفعل في سنجار ، فإن قرار الانتشار الأخير كان غريبًا وتصرفت القوات كما لو كانت تحتل أرضًا محتلة".

وزعم سكرو أن "الكاظمي أمر بالانتشار بناء على طلب أردوغان"، مشيرا إلى أن "التعاون الأمني ​​جار بين الجانبين بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد العام الماضي".

وفقًا لسوكرو ، فإن العملية التركية الجارية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة باهدينان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني هي عملية "حاسمة"، ويعتمد نجاحها الدائم على "الإغلاق الكامل" لطريق المسلحين بين كردستان العراق والمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، المعروفة باسم روج آفا في اللغة الكردية.



لذلك تريد تركيا أن تكون سنجار في أيدي قوات موثوقة.

وشدد سكرو على أن "إيران، أيضًا، ستعارض الإخلال بتوازن القوى في سنجار ، نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع وحدات الحشد الشعبي".

وأضاف أنه "في حال فكرت تركيا في شن عملية برية في سنجار بعد تطهير بدينان ، فإنها ستواجه مقاومة مشتركة من قبل القوات اليزيدية والشيعية".

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