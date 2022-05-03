2022/05/03 | 13:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MNFxMfpiqo4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكيم للصدر: عملية الكسر السياسي لا تخدم طرفاً ولا تبني بلداً ولا تحقق هدفاً) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكيم للصدر: عملية الكسر السياسي لا تخدم طرفاً ولا تبني بلداً ولا تحقق هدفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).