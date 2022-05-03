تساؤلات المواطن الفرنسيّ هوبار لومار عن الإسلام (1) - موريس صليبا

2022/05/03 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا هوبار لومار يسأل: أيّها المسلمون، هل تعرفون أنّ الإسلام ليس دين سلام بل إيديولوجية غزو واحتلال؟يعتمد فنّ البلاغة التبشيريّة الدعويّة الحاليّة والموجّهة لغير المسلمين على المراوغة الاحتياليّة اللغوية.



يحاول روّاد هذا الفنّ إيهام الناس بأن كلمة "إسلام" هي مرادفة لكلمة "سلام"، بينما تختلف العبارتان في الحقيقة من حيث المضمون والتقارب اللغوي.



لو كان ذلك صحيحا، فلماذا يتعبون ويلجأون إلى استخ ......





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