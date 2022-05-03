الإدمان الرقمى الديجيتال هل سيحل محل الإدمان الحقيقى؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2022/05/03 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد كانت معظم الدول تعانى من إدمان المخدرات وتأثيرها على صحة المجتمع وعلى الإنتاج منذ حرب الأفيون على الصين والتى تسببت فى انفصال هونج كونج كمستعمرة بريطانية منذ عام 1839 والتى جعلت لأول مرة هناك احتلال عن طريق المخدرات ، ولم تستطع الصين التخلص من ذلك الإدمان إلا مع تكوين الحزب الشيوعى الصينى وحكم ماو تسى تونج ، ومن وقتها ظهرت المخدرات كتجارة عالمية كانت واضحة مع التبغ والأفيون والحشيش وتحولت إلى تجار ......





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