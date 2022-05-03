بالصور .. الكاظمي يتفقد عدداً من عوائل شهداء قواتنا الأمنية

2022/05/03 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عدداً من عوائل ضحايا القوات الأمنية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أنه “تفقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، عدداً من عوائل شهداء قواتنا الأمنية البطلة، وثمّن المكانة الرفيعة لشهدائنا الأبرار وحجم التضحية والبذل الذي قدموه هم وعوائلهم، وأكد أن أمن العراق واستقراره وديمومة حياة شعبه الكريم ما كانت ممكنة لولا تضحيات شهدائنا الأبطال”.

وتفقد الكاظمي “عائلتي الشهيد البطل العقيد ياسر الجوراني المنتسب إلى وزارة الداخلية، والشهيد البطل نافع مهدي الزيدي المنتسب إلى الحشد الشعبي، وقدم للعائلتين تهانيه وتبريكاته بمناسبة العيد”.

ووجه الكاظمي الجهات المعنية بـ”سرعة إنجاز معاملات الشهداء وتمكينهم من نيل حقوقهم القانونية التي هي واجب على الدولة والمجتمع”، موجهاً بـ”ترقية رتبة الشهيد العقيد ياسر الجوراني تكريماً واستذكاراً لبطولته المتميزة، وتوفير العلاج لوالدة الشهيد نافع الزيدي على نفقة الدولة”.

وقال الكاظمي، إن “العراقيين عانوا الكثير خلال العقود الأربعة الماضية، واليوم لدينا الفرصة الحقيقية للنهوض بواقعنا؛ مما يستوجب وحدة الكلمة والصف من كل الكتل السياسية”، مبينا أن “تصحيح المسارات يحتاج إلى المزيد من الصبر والعمل الجاد، وفاءً للتضحيات الجسام التي قدمها شهداؤنا الأبطال”.

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