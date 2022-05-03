بوتين يوقع مرسوما بشأن الإجراءات الاقتصادية

2022/05/03 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية.

ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.

وبموجب المرسوم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام، ويُحظر على المسؤولين إجراء معاملات مع الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية.

كما يحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في الدولة إلى الخارج وتوريدها لصالح الاشخاص الخاضعين للعقوبات، ويحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية.

المصدر: روسيا اليوم

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