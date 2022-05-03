الاختيار3.. ياسر جلال يقلّد صوت السيسي في إطلالة إذاعية ويشير لتقديم دور مرسي

2022/05/03 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلد الفنان ياسر جلال صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء إذاعي، ليؤكد للجمهور، أنه هو من أدى الصوت خلال تجسيده لشخصيته في الموسم الثالث من مسلسل "الاختيار3".

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