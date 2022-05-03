الكهرباء تحدد شروطاً لـ

2022/05/03 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، الكشف عن خطتها الصيفية وتزويد 4000 الاف ميكا للمنظومة الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة احمد موسى ل (بغداد اليوم) ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد خصص لنا 500 مليار دينار للصيانة واكمال الخطوط التي اهمها خط رميلة _ ناصرية و غرب بغداد _ حديثة و خيرات _ قادسية وجنوب بعقوبة ديالى واغلب هذه الخطوط ستكتمل في الخامس عشر من الشهر الجاري".

وبين ان "اطلاقات الغاز الايراني لو عادت كالسابق فان الصيف المقبل ستكون ساعات التجهيز مرتفعة وعليه فان العمل مستمر لانجاح هذا الصيف".

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