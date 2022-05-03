داخلية كردستان: 700 أسرة نازحة من سنجار إلى دهوك

2022/05/03 | 13:34 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت داخلية إقليم كردستان العراق، عن وصول أكثر من 700 أسرة نازحة من سنجار الواقعة في محافظة نينوى جراء العمليات العسكرية الجارية بين الجيش العراقي وقوات وحدات مقاومة سنجار (اليبشه).

وقال مدير الهجرة والمهجرين ومواجهة الأزمات في دهوك بير جعفر، إن "701 عائلة نزحت إلى محافظة دهوك، لغاية الساعة الواحدة من فجر اليوم، بسبب التوترات في سنجار"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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إلى ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم أن قضاء سنجار آمن ولا توجد أي مظاهر مسلحة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي إن "زيارة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الامير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله الى قضاء سنجار مهمة"، مضيفاً أن "البعض حاول إعاقة بعض الطرق الرئيسية وأنه تم رفع هذه التجاوزات من خلال الجيش"، وفق ما نقلته "واع".

مقتل جندي عراقي

وأمس الاثنين، قتل جندي عراقي وأصيب اثنان بجروح خلال معارك بين الجيش العراقي ومقاتلين إيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً في تركيا، في منطقة واقعة في شمال العراق، بحسب "فرانس برس".

وفي بيان، اتهمت القوات الأمنية العراقية المقاتلين الإيزيديين بإغلاق الطرق المؤدية إلى قرية سنوني في شمال سنجار، ونصب حواجز ومنع حركة المدنيين في تلك المنطقة.

من جانبه، قال النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني إن "المعارك كانت مستمرة حتى بعد ظهر الاثنين، مشيراً إلى أن جندياً عراقياً قتل، مؤكداً أن المقاتلين الإيزيديين هاجموا القوات العراقية.

مقاتلو حزب العمال الكردستاني في سنجار

مقتل 13 من وحدات حماية سنجار

بدوره، قال مصدر عسكري رفيع لفرانس برس "لدينا شهيد وجريحان"، لافتا في المقابل إلى مقتل 13 عنصراً من "وحدات حماية سنجار".

وتتهم وحدات حماية سنجار الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتهم وطردهم منها، في حين يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الإيزيديين وحزب العمال الكردستاني من المنطقة.

وتعرف "وحدات حماية سنجار" حالياً بالفوج 80 ضمن قوات الحشد الشعبي والذي يتبع للحكومة العراقية.



وتأسست بدعم من حزب العمال الكردستاني في العام 2014 للدفاع عن المدينة بعدما سقطت بيد تنظيم داعش.

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