2022/05/03 | 13:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s_2AVfMURuA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخزعلي: إصرار كل طرف على رأيه وعدم تقديم التنازلات يعني الوصول لطريق مسدود) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخزعلي: إصرار كل طرف على رأيه وعدم تقديم التنازلات يعني الوصول لطريق مسدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).