العمليات المشتركة: قضاء سنجار آمن والجيش والشرطة هما ماسكا الارض

2022/05/03 | 13:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض السيطرة والأمان في سنجار.

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