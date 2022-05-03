الكاظمي وأمير دولة قطر يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

2022/05/03 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتبادل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، التهاني مع أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.وحسب بيان لمكتب الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الكاظمي أعرب في اتصال هاتفي عن خالص تمنياته لدولة قطر وشعبها الشقيق بوافر الخير والرخاء، وأن يعمّ السلام والاستقرار الأمتين العربية والإسلامية".من جانبه عبّر الشيخ تميم عن "شكره وامتنانه للكاظمي"، معرباً عن "تمنياته للشعب العراقي بالخير ومزيد من التقدم والازدهار".

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