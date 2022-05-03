"الكلاشنكوف والطفلة".. الأمن الوطني يعتقل صاحب الفيديو "الصادم" في ذي قار

2022/05/03 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني في ذي قار،

الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أحد

الأشخاص بعد نشره لمقطع فيديو "يسيء فيه

إلى الطفولة".

وذكر الجهاز في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني

في مح

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