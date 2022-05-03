واقعة مقتل زوجة و3 من أفراد عائلتها في جمجمال تتفاعل.. دعوات لاعتقال قائد أمني

2022/05/03 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس السابق لبرلمان كردستان

يوسف محمد صادق، الثلاثاء، بإلقاء

القبض على مسؤول أمني يُشتبه بإيوائه

قاتل زوجته و3 أشخاص من عائلتها، في

ناحية شورش التابع لقضاء جمجمال في

محافظة السليمانية.

وقال

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