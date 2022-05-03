الاتحاد الوطني الكردستاني: متجهون لكسر العظم مع

2022/05/03 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الاتحاد الوطني

الكردستاني غياث السوري، اننا بالوقت

الحالي متجهين لكسر العظم مع

"الديمقراطي" نظرا لاستمرار الاخير على

الاعتراف بحقنا في منصب رئيس الجمهورية.

وقال السورجي، ان النتيجة الح

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