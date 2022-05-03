بايدن والامتحان القاتم للانتخابات النصفية 

2022/05/03 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرسم العديد من المحللين والخبراء في الشؤون الانتخابية صورة قاتمة للغاية لفرص الرئيس بايدن وحزبه الديموقراطي في الاحتفاظ بأكثريتهم البسيطة في مجلسي النواب والشيوخ، في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.ويشير هؤلاء الى ان الحزب الحاكم يخسر تقليديا في الانتخابات النصفية، وهذا ما يؤكده سجل الانتخابات منذ الحرب العالمية الثانية، ويتحدثون عن الغضب المتزايد للمستهلك الاميركي جراء الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم التي وصلت الى مستويات غير معهودة منذ حوالي 40 سنة.وهذا التضخم يشعر به الناخب الاميركي كل

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