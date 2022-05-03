فرض حالة الاستنفار الامني في محيط أشهر المناطق السياحية شرق العراق

2022/05/03 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مسؤول حكومي، الثلاثاء، بفرض حالة الاستنفار الامني في محيط اشهر المناطق السياحية بمحافظة ديالى.وقال مدير اعلام قائممقام قضاء خانقين(100كم شرق بعقوبة) يوسف ابراهيم في حديث لـ /المعلومة/ ان “خانقين تضم نحو 10 مواقع سياحية تعد الاشهر ضمن قاطع شرق العراق، وهي تستقطب الاف الاسر في الاعياد والمناسبات”، مؤكدا “اعلان حالة الاستنفار […]

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