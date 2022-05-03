بريق وسحر واستعادة لعصر أمريكا الذهبي.. على سجادة أزياء حفل

2022/05/03 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر حفل "ميت غالا" ليلة مميزة للأزياء، حيث يرتدي المشاهير ملابس مثيرة ومدهشة، ويسيروا بها على السجادة الحمراء.

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