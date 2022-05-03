2022/05/03 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجعة الفلوجة تؤدي بحياة 6 أطفال غرقاً وسط صمت حكومي (تقرير) - عاجل

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