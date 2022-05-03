الكاظمي وأمير قطر يتبادلان التهاني بعيد الفطر

2022/05/03 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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تبادل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، التهاني مع أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي أعرب في اتصال هاتفي عن خالص تمنياته لدولة قطر وشعبها الشقيق بوافر الخير والرخاء، وأن يعمّ السلام والاستقرار الأمتين العربية والإسلامية".

من جانبه عبّر الشيخ تميم، عن "شكره وامتنانه للكاظمي"، معرباً عن "تمنياته للشعب العراقي بالخير ومزيد من التقدم والازدهار".

3- أيار- 2022

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