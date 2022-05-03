2022/05/03 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

اعلن جهاز الأمن الوطني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القبض على أحد الأشخاص بعد نشره لمقطع فيديو يسيء فيه إلى الطفولة.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بعد استحصال الموافقات القضائية إثر قيامه بنشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي ويظهر فيه استخدامه السلاح وإطلاقه النار بطريقة غير مشروعة وما يحمله ذلك من إساءة واضحة إلى السلم المجتمعي وتهديده لحياة طفل قاصر ".

وأضافت الخلية أنه "تم تدوين أقوال المتهم أصولياً وفق القرار (570) من قانون العقوبات العراقي واحالته إلى الجهات القضائية المختصة، في غضون ذلك أكد جهاز الأمن الوطني استمراره برصد مثل هذه حالات واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها لما تحمله من تهديد لحياة المدنيين".

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