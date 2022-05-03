2022/05/03 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

طلبت سلطات مدينة لاس فيغاس بولاية نيو مكسيكو الأمريكية من مئات الأسر إخلاء منازلها على الفور يوم الإثنين مع إذكاء الرياح الشديدة والطقس الجاف حريق غابات هائلا يستعر على مشارف المدينة.

وقال مسؤولو هيئة الغابات الأمريكية في نيو مكسيكو إن الحريق، المسمى كاف كانيون، أتى على أكثر من 103 آلاف فدان ما يعادل أكثر من نصف مساحة مدينة نيويورك، حتى صباح يوم الاثنين.

وتمكنت السلطات من احتواء 30 في المئة منه حتى يوم الاثنين بينما أحرق مناطق ضربها الجفاف في شمال غرب المدينة التي يسكنها 13 ألف نسمة.

وكاف كانيون هو أكبر حريق غابات نشط في الولايات المتحدة والأكثر تدميراً ضمن 12 حريقاً في الجنوب الغربي يقول علماء إنها أوسع انتشاراً ونشبت قبل موعدها هذا العام بسبب تغير المناخ.

وقال جيسوس روميرو نائب مدير مقاطعة سان ميجيل لرويترز في مقابلة “الدخان كثيف للغاية هنا..



كثير من سحب الدخان والرماد المتساقط… بدأت الرياح في الاشتداد ويهب علينا المزيد منها”.

وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرا “أحمر”، مما يشير إلى أن الحرائق يمكن أن تبدأ وتنتشر بسهولة في المنطقة التي من المتوقع أن تصل سرعة الرياح فيها إلى نحو 80 كيلومترا في الساعة وتنخفض فيها الرطوبة إلى خمسة في المئة خلال يوم الاثنين.

وقالت مقاطعة سان ميجيل إن السلطات طلبت من عدة مئات من الأسر المغادرة فورا صباح يوم الاثنين.



وقال روميرو إنه تم إخطار 4000-5000 آخرين بالتأهب للمغادرة.

ودمر الحريق المشتعل منذ السادس من أبريل نيسان مئات العقارات وأدى إلى إخلاء عشرات التجمعات السكنية في جبال سانجر دي كريستو، لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى حتى الآن.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيران تلتهم مساحات كبيرة من ولاية نيو مكسيكو الاميركية واخلاء سريع للمنازل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيران تلتهم مساحات كبيرة من ولاية نيو مكسيكو الاميركية واخلاء سريع للمنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).