2022/05/03 | 14:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kCPi6eHWbWQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أدوا صلاة العيد بين العتبتين الحسينية والعباسية.. كربلائيون: يجب الاسراع بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أدوا صلاة العيد بين العتبتين الحسينية والعباسية.. كربلائيون: يجب الاسراع بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).