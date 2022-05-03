2022/05/03 | 14:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fff2jS34hJU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعزيز الإجراءات الأمنية لفرض الأمن والاستقرار في سنجار وملفات اخرى في نشرة الــ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعزيز الإجراءات الأمنية لفرض الأمن والاستقرار في سنجار وملفات اخرى في نشرة الــ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).