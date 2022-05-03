الهجرة: النزوح في قضاء سنجار وقتي

2022/05/03 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الثلاثاء، أن نزوح بعض العائلات في قضاء سنجار وقتي ولن يستمر، مشيرة إلى أن الوضع الآن في القضاء طبيعي ومستقر.

وقال مدير دائرة الفروع في وزارة الهجرة علي عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد العائلات التي نزحت من سنجار يبلغ بحدود الـ200 الى 250 عائلة"، موضحاً أن "قسماً من العائلات النازحة عادت الى مخيمات النزوح التي كانت متواجدة فيها والقسم الآخر موجود في حدود مدينة دهوك ،وقسم منهم متواجدون عند أقاربهم".

وأشار عباس الى أن "الوضع في سنجار الآن طبيعي وعادت حركة المدنيين مع عجلاتهم بشكل اعتيادي"، مشددة على أن "هذا النزوح وقتي ،لأن الوضع الأمني جيد جداً والأمور عادت الى وضعها الطبيعي".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أكدت، اليوم الثلاثاء، أن قضاء سنجار آمن ولا توجد أي مظاهر مسلحة ،فيما أشارت الى أن الجيش والشرطة المحلية هما من يتواجدان في القضاء.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله الى قضاء سنجار مهمة"، لافتاً الى أن "الشمري ويار الله كانت لهما توجيهات واضحة بضرورة فرض الأمن والأمان في سنجار".

وشدد الخفاجي على "عدم وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء سنجار باستثناء الجيش والشرطة المحلية"، مبيناً أن "البعض حاول إعاقة بعض الطرق الرئيسية وأنه تم رفع هذه التجاوزات من خلال الجيش".

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