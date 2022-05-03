بنكهة إنستغرام.. واتساب يجهز لـ

2022/05/03 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد تطبيق واتساب لإجراء تغييرات

كبيرة إلى خاصية "الحالة"، والتي

أطلقتها عام 2017، ولم تلاقي شعبية كبيرة

بين المستخدمين.

في واتساب، تشابه "الحالة" فكرة "القصص"

أو "الستوريز" في تطبيقي إنستغرام

وسناب

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