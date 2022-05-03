2022/05/03 | 14:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو صادم.. السلطات العراقية تعتقل رجلا استخدم طفلا لاستعراض مهاراته في التصويب بالسلاح! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/03 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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