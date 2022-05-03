مقتل شاب بـ

2022/05/03 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن شاب قتل بواسطة "بلوكة" خلال شجار وسط الديوانية.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، ان "شاب قتل بواسطة" بلوكة " بعد تطور شجار حصل بين مجموعة من الاشخاص وسطالديوانية في وقت متاخر من الليل".

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