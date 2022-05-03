وساطات مختلفة لعقد اتفاق ينهي التوتر في سنجار - عاجل

2022/05/03 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود وساطات من مستويات عليا دينية وسياسية لإنهاء التوتر في قضاء سنجار.

وقال المصدر في حديث ل (بغداد اليوم)، إن "الوساطة تشمل انسحاب قوات اليبشة من مناطق سنوني وخانصور ودوكري في سنجار إلى الجبل، مقابل ضمان الحكومة إعطائهم حقوقهم المالية وعدم ملاحقتهم".

وأضاف أن "الاتفاق يتم الإعداد له وهناك قيادات سياسية تعمل على تنفيذه أيضا، فيما بدأت بواده تلوح في ظل وجود اشتباكات مسلحة جديدة في سنجار صباح اليوم".

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