الخلاف يتصاعد.. عودة دعوات اللامركزية في السليمانية

2022/05/03 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

في ظل تزايد الانقسام بين الحزبين الكرديين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وخاصة على منصب رئاسة الجمهورية والأوضاع المختلفة في الإقليم، عادت المطالبات بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية في السليمانية وحلبجة.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري في حديث ل (بغداد اليوم)، إنه، في ظل استمرار الظلم والتعسف الذي تمارسه حكومة إقليم كردستان بحق السليمانية فأن تطبيق اللامركزية الإدارية هو الحل.

وبين أن "حكومة الإقليم تتعامل بانتقائية فهي تعطي المشاريع والوظائف لدهوك وأربيل وتحرم السليمانية وحلبجة منها، وهذا الأمر يدعونا للإسراع بتطبيق اللامركزية الإدارية وإدارة الثروة الخاصة بمحافظتنا، فهو الخيار الأمثل".

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