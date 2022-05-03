بسبب العقوبات.. شركة روسية تطلب قطع غيار سيارات من إيران

2022/05/03 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت شركة روسية لتصنيع السيارات من إيران تزويدها مكونات أساسية لا يمكنها الحصول عليها بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية.

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