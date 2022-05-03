2022/05/03 | 14:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش والشرطة المحلية هما من يتواجدان في القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: سنجار آمنة والنزوح وقتي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: سنجار آمنة والنزوح وقتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).