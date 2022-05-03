النقد الدولي: إيرادات العراق ستصل لقرابة 150 مليار دولار في 2022

2022/05/03 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال العام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط.ووفقا لتقديرات الصندوق فإنه “من المتوقع أن تشهد الدول العربية المُصدّرة للنفط قفزات في إيراداتها خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً”، مبينا أنه من “المتوقع ان تصل إيرادات العراق خلال العام […]

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