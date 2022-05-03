2022/05/03 | 14:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك تستقبل مئات العوائل النازحة من شنكال بسبب تدهور الاوضاع الأمنية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Bi_D1gwOi0U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك تستقبل مئات العوائل النازحة من شنكال بسبب تدهور الاوضاع الأمنية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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