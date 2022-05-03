2022/05/03 | 14:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bi_D1gwOi0U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك تستقبل مئات العوائل النازحة من شنكال بسبب تدهور الاوضاع الأمنية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك تستقبل مئات العوائل النازحة من شنكال بسبب تدهور الاوضاع الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).